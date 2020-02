Cedolino di febbraio 2020 NoiPa: data pagamento dello stipendio

Ufficializzata la data del pagamento dello stipendio di febbraio 2020 per i dipendenti NoiPa. Così come da regolamento, infatti, l’accredito dell’importo dovuto verrà anticipato questo mese corrente di un paio di giorni.

Noipa, cedolino di febbraio 2020: data del pagamento

Di solito l’erogazione dello stipendio avviene il 23 di ogni mese. Tuttavia, visto che il giorno 23 cade di domenica, il Ministero dell’Economia anticiperà il pagamento di due giorni così come avviene in caso di festivo. Il 21 febbraio, pertanto, tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni potranno vedersi accreditata la retribuzione mensile sui propri conti correnti. Il personale della PA potrà beneficiare di due giorni di anticipo per ragionare su spese da affrontare e risparmi da accantonare. In molti, in questi giorni, avevano chiesto sui social e nei gruppi Facebook dedicati, delucidazioni in merito all’eventualità di un pagamento anticipato. Tutto confermato.

NoiPa, cedolino già disponibile

Intanto già da lunedì 17 febbraio il cedolino è consultabile sul sito NoiPa nell’apposita sezione riservata a ciascun utente. Basta effettuare il log-in, inserire le proprie credenziali ed entrare così nella propria area privata. Da lì sarà possibile scaricare il cedolino e verificare l’importo che verrà accreditato l 21 febbraio a beneficio dei singoli dipendenti pubblici.

Accredito: tutte le date

Ci sono però leggere differenze per i professionisti del comparto sanitario, che riceveranno l’accredito mercoledì 26. Venerdì 28 sarà invece il giorno di accredito del pagamento per i vigili del fuoco e per il personale supplente del comparto scuola. Il personale docente e Ata con contratto a tempo indeterminato o supplenza al 31 agosto o 30 giugno possono già visualizzare l’importo dello stipendio nell’apposita area Consultazione Pagamenti. Intanto nemmeno a febbraio sul cedolino si troveranno le addizionali comunali e regionali, le quali torneranno a partire dal mese di marzo 2020.