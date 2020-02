Marano, sabato 29 febbraio la presentazione del Progetto Farmacia Oncologica

I servizi della Farmacia Oncologica

– Farmacista oncologica dedicata, per l’ascolto e il supporto dei pazienti.

– Nutrizionista per consigli e consulenze sull’alimentazione nella fase di cura della malattia.

– Psicologa per affrontare al meglio le varie fasi del percorso della malattia

– Truccatore e visagista specializzato per imparare a utilizzare i prodotti adatti e le tecniche per valorizzarsi – Corsi e attività in farmacia o sul territorio