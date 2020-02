Michela Rostan aderisce a Italia Viva: “Ma continuerò a votare la fiducia a Conte”

Michela Rostan lascia Liberi e Uguali e aderisce a Italia Viva. L’addio è arrivato poco dopo le 16 sulla chat dei parlamentari di Leu: “Un abbraccio e un caro saluto a tutti”. La deputata di Melito aveva però già scritto alcune ore prima una lettera indirizzata al capogruppo Federico Fornaro.

Michela Rostan a Italia Viva

Le ragioni dell’addio politico a Liberi e uguali sono elencate nella lettera. “Non posso più affrontare battaglie politiche che sono per me fondamentali in assoluta solitudine”, dice. E ricostruisce i momenti che sono stati per lei più difficili: l’impegno per consentire il rinnovo dei farmaci che combattono l’epatite C di restare nel Fondo per gli innovativi oltre la scadenza di aprile. Racconta di avere cercato di inserire un emendamento nel Milleproroghe su questo ma non ci sarebbero stati margini. “Nessuna sponda dal “nostro” ministro della Salute, Roberto Speranza” scrive.

I motivi del passaggio