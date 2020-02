La pupa e il secchione 2020: la finale, vincitori e diretta

Questa sera, martedì 18 febbraio 2020, va in onda alle 21.20 su Italia 1 l’ultima puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Il reality di Italia 1 condotto da Paolo Ruffini, e affiancato da Francesca Cipriani, “la pupa per eccellenza”, arriva al termine.

La Pupa e il Secchione e Viceversa: Anticipazioni ed Ospiti dell’Ultima Puntata di stasera

Quella di stasera sarà una puntata ricca di colpi di scena e forti emozioni. Ai concorrenti verrà chiesto di andare oltre i propri limiti, e di salutarsi: la loro convivenza sta per giungere al termine. In queste settimane, persone che non sembravano aver niente in comune hanno imparato a conoscersi, e a condividere. Così, si sono avvicinati sempre di più, facendo tutto insieme: hanno studiato, discusso e riso. Che cosa accadrà nella puntata finale di questa sera? Quale coppia vincerà? Ma soprattutto: qualcuno tra i partecipanti deciderà di stare insieme, per amarsi al di fuori del programma?

La pupa e il secchione 2020: la finale

Le coppie che in questa puntata si sfideranno per l’ultima volta sono 4: Angelica-Mazzoni, Marina-Massa, Stella-Santagati e i “viceversa” Scalzi-Stefano. Non ci saranno Carlotta Cocina e Giovanni Tobia De Benedetti perchè squalificati la scorsa settimana a seguito di un acceso litigio, i due sono arrivati persino a mettersi le mani addosso. Vedremo i ragazzi ricevere in villa eccezionalmente la visita dei loro parenti, ed affrontare, come sempre, numerose sfide, tra cui: la “Prova Televendita”, che vedrà il ritorno di Giorgio Mastrota; la “Prova Cinema” – con ospite la musa di Federico Fellini, l’attrice Sandra Milo – che vedrà invece i concorrenti alle prese sia con l’improvvisazione che con un copione da studiare; non mancherà l’interrogazione a sorpresa, con la Maestra Flavia, la quale arriverà in villa nel cuore della notte. Inoltre, per valutare quanto si conosce il proprio partner, i partecipanti dovranno compilare un questionario, che porterà poi alla prova “Su di noi”. Per finire: il “Bagno di cultura”, valutato da Alessandro Cecchi Paone.

La pupa e il secchione 2020: gli ospiti

Gli ospiti di quest’ultima puntata saranno: Sandra Milo, Maria Monsè, Alessandro Cecchi Paone e Giorgio Mastrota.