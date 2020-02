Operazione a cuore aperto per Ilaria: il giuglianese Andrea Petraio a guidare l’equipe

Marcianise. E’ ancora in sala operatoria, Ilaria Savino, la 12enne di Marcianise, sottoposta a trapianto del cuore. Ilaria è stata colpita da un virus dopo aver lottato contro il cancro e viveva con un cuore artificiale. Oggi, grazie all’equipe del medico giuglianese Andrea Petraio, Ilaria finalmente ha la possibilità di avere un cuore nuovo.

Come racconata su Facebook, Antonio Velardi, ex sindaco di Marcianise, l’intervento dovrebbe durare circa una decina di ore. “Le difficoltà e la prolungata durata sono legate alla condizioni di Ilaria, attaccata mediante dei cavi al Berlin Hearth. I cardiochirurghi hanno dovuto non solo espiantare il cuore naturale ormai non più in uso ma anche disattivare la macchina per circolazione esterna, i cui condotti nel frattempo si sono attaccati ai tessuti interni. Il cuore è arrivato in una valigetta qui al Monaldi pochi minuti dopo le 14.30: è stata un’emozione indescrivibile.”