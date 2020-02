Arzano, presunto pedofilo avvistato fuori le scuole: l’identikit

Arzano. Avvistato pedofilo fuori le scuole, è terrore in città. Come anticipa il sito NANOTV, un uomo si aggirerebbe all’esterno delle scuole cittadine per adescare ragazzine. L’ultimo episodio sarebbe stato segnalato tra via Volpicelli e via Don Sebastiano De Rosa nei pressi dell’Istituto Karol Wojtyla.

Arzano, l’identikit del presunto pedofilo

L’uomo in questione avrebbe una trentina d’anni e girerebbe a bordo di una Ford Fiesta grigia. La tecnica usata dal presunto pedofilo sarebbe sempre la stessa: inviterebbe le ragazzine a salire a bordo della sua auto mentre si toccherebbe nelle parti intime. Altissima la preoccupazione di numerosi genitori dei ragazzini che frequentano le scuole della città.