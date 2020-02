Pisa, tamponamento tra auto: neonato morto schiacciato dall’airbag

Schiacciato dall’airbag dopo un tamponamento: vittima un neonato di appena due mesi. La tragedia si è consumata a Pisa, ieri pomeriggio alle 16. Fatale per il neonato l’apertura del sistema di sicurezza scattato dopo lo scontro tra tre auto all’altezza di un semaforo.

Pisa, morto neonato di due mesi schiacciato dall’airbag

Secondo quanto ricostruito, ieri tre vetture si sono tamponate per cause in via di accertamento lungo una strada a quattro corsie in via Aristo Manghi a Cisanello. Il piccolo Brandon – questo il suo nome – era su una delle vetture coinvolte. Dormiva nell’ovetto agganciato sul sedile del passeggero, accanto al padre. Dopo l’impatto tra i tre veicoli, è scoppiato l’airbag, che però ha colpito in pieno il bambino, schiacciandolo. La scena si è consumata sotto gli occhi attoniti dei genitori. Intervenuti i soccorsi, è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello.

Le ferite

Purtroppo, una volta all’ospedale, il piccolo non ce l’ha fatta. Sottoposto a intervento alla testa, è spirato poco dopo. Gli edemi e le contusioni riportate, tra cui anche un trauma toracico, sono risultate fatali: nella notte i medici, che hanno tentato di tutto pur di salvarlo, ne hanno potuto solo dichiarare il decesso all’ospedale di Pisa intorno alle 22:30.

Nella stessa vettura, sui sedili posteriori viaggiavano la madre della vittima e il fratello più grande, classe 2017, anche lui trasferito in ospedale lamentando dolore alla testa, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Una vicenda che ha lasciato tutta la comunità locale sotto choc, considerando che la vittima era nata solo lo scorso 17 dicembre. Sulla dinamica dell’incidente e sulle eventuali responsabilità della morte del neonato indagano i vigili urbani.