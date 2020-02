Chi è Sebastian Vettel: età, carriera, moglie figli e vita privata del pilota tedesco ospite a “Che tempo che fa”

Questa sera su Rai 2 andrà in onda un nuovo appuntamento con Che Tempo che Fa, celebre talk show di intrattenimento che, da quest’anno, raddoppia la propria programmazione. Nel corso della puntata, in onda a partire dal tardo pomeriggio di questa domenica, si susseguiranno numerosi ospiti tra i quali i due piloti di Formula 1 Charles Le Clerc e Sebastian Vettel, reduci dalla presentazione della Ferrari 2020.

Sebastian Vettel, chi è

Nato a Heppenheim il 3 luglio del 1987, Vettel si è avvicinato alle quattro sin da piccolo gareggiando nei kart. Dopo le tante vittorie da giovane, il debutto tra i grandi è avvenuto nel 2003 quando ha vinto il campionato tedesco della Formula BMW. I continui primi posti lo hanno portato al suo grande sogno: la Formula 1. Il primo team a puntare su di lui è stata la Sauber. Con la scuderia svizzera ha trascorso due stagioni dove ha fatto da terzo pilota, esordendo nel 2006 in Formula 1 mentre nel 2007 ha trovato più spazio anche per l’infortunio di Kubica. La svolta della sua carriera è arrivata due anni dopo quando è approdato in Toro Rosso come pilota titolare. Qualche mese di apprendimento ed ecco la prima vittoria che è arrivata nel 2008 a Monza sotto un diluvio battente. Questo successo è stato solo l’inizio di un’avventura in Formula 1 che lo ha portato a conquistare ben 4 titolo Mondiali con la Red Bull, prima di passare alla Ferrari dove con qualche anno di ritardo ha preso l’eredità di Schumacher. Con la Rossa non è arrivata la vittoria della classifica dei piloti ma la scuderia di Maranello con l’arrivo del tedesco è ritornata a lottare per le posizioni di vertice.

Sebastian Vettel: moglie, figli e vita privata

La vita privata di Sebastian Vettel non è mai stata sotto la luce dei riflettori. Il pilota tedesco è fidanzato sin dal liceo con Hanna Prater. I due – che non si sono mai sposati – hanno tre figli: Emilie nata nel gennaio del 2014, Matilda che è venuta alla luce nell’agosto del 2015, e il terzogenito, nato nella notte tra il 27 e il 28 novembre 2019. Nello stesso anno della nascita della secondogenita Forbes ha stimato lo stipendio di Vettel intorno ai 33 milioni di dollari all’anno. Non è l’unico pilota della famiglia: anche il fratello Fabian corre. Oltre a lui, il tedesco ha anche due sorelle più grandi: Stefanie e Melanie.

Cinque curiosità su Sebastian Vettel

• Prima della passione per le quattro ruote, Sebastian Vettel voleva diventare un cantante. Il suo idolo? Michael Jackson.

• Anche il cinema nella sua carriera. È stata una delle voci di Cars 2 naturalmente nella versione tedesca.

• Il suo piatto preferito? La pasta. Insomma il passaggio alla Ferrari era nel destino.

• È un grandissimo tifoso dell’Eintracht Francoforte. La squadra tedesca nel 2018 gli ha regalato una grande gioia con la vittoria della Coppa di Germania.

• Il suo idolo? Senza dubbio Michael Schumacher