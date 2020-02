Febbraio 2020, a Giugliano è arrivata l’estate: spiagge affollate in attesa del Napoli alle 18

Giugliano. Cielo azzurro, gente in spiaggia, qualcuno azzarda anche un bagno. In Campania, sulla fascia costiera giuglianese sopratutto, anche in questa domenica di Febbraio si registra una giornata da favola. Le temperature alle 13 hanno anche superato i 19 gradi. E il clima sarà mite anche per i prossimi giorni, con temperature che sfioreranno i 20 gradi.

Giugliano, spiagge affollate

Insomma, il minimo “sindacale” per decidere di trasformare una domenica di febbraio 2020, in una giornata estiva. E così molte persone si sono riversate in spiaggia per godersi il sole e pranzare comodamente in riva al mare. Come si legge su diversi quotidiani, alcuni lidi hanno pensato bene di dare il via alle danze aprendo gli stabilimenti. Il tutto, naturalmente, in attesa di Cagliari-Napoli, match che si giocherà alle ore 18.