Campania. Orrore in strada, cadavere avvolto in una coperta e gettato fuori l’ospedale

Benevento. Il cadavere di un uomo anziano avvolto in una coperta è stato rinvenuto durante la notte nei pressi dell’ospedale civile di Benevento. A fare scattare l’allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e le forze dell’ordine. L’anziano indossava un pigiama ma era privo di documenti di riconoscimento. In attesa dell’autopsia, per chiarire le cause del decesso, gli investigatori sono al lavoro per dare un nome all’uomo. Al momento si stanno esaminando anzitutto le denunce di scomparsa presentate nelle ultime ore.

Cadavere abbandonato in strada

La vittima non non aveva i documenti. Il corpo era avvolto in due coperte e abbandonato in strada, ma non ci sarebbero segni di violenza, almeno visibili. Tutte le piste sono ancora valida: si ipotizza anche che qualcuno, forse nel tentativo di soccorrerlo all’esterno dell’ospedale, abbia capito che fosse deceduto e lo avrebbe dunque lasciato nella piazzola di sosta.

Poco distante dal corpo sarebbero stati rinvenuti anche alcuni effetti personali dell’uomo, ma tra questi non ci sarebbero documenti che possano aiutare a scoprire l’identità dell’uomo. Dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona si potrebbero avere utili immagini per capire come l’uomo sia finito nella piazzola e se qualcuno possa averlo abbandonato volontariamente ed avvolto dalle coperte.