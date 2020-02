Aversa. Bimbo di un anno beve liquido per vetri, corsa disperata in ospedale

Aversa. Bimbo di un anno beve liquido per vetri, è corso in ospedale. I fatti sono accaduti nella mattinata di ieri a San Marcellino, provincia di Caserta. Un bimbo di un anno e mezzo avrebbe bevuto del liquido nocivo mentre durante la colazione. Una mossa fulminea sotto gli occhi dei genitori che, nonostante la paura, sono riusciti a dare l’allarme e trasportare il piccolo in ospedale.

Aversa, corsa in ospedale

Una corsa disperata al Giuseppe Moscati di Aversa. I medici hanno sottoposto il piccolo immediatamente ad una terapia per scongiurare qualsiasi tipo di rischio. Il piccolo attualmente è ricoverate nei reparti dell’ospedale aversano e non dovrebbe essere in pericolo di vita.