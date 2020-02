Melito-Giugliano, bloccata via Colonne: protesta dei residenti per i miasmi in zona

MELITO-GIUGLIANO. Protestano i residenti di via Colonne tra Giugliano e Melito. Decine di persone hanno bloccato la strada per manifestare contro i miasmi che ormai da anni si avvertono in zona. Il problema, stando a quanto riferiscono abitanti e commercianti della zona, deriverebbe da un’azienda che in zona si occupa di smaltimento di polli e da questa attività ne scaturirebbe una puzza nauseabonda soprattutto di notte. GUARDA QUI LE INTERVISTE.

Il sindaco di Melito aveva dato un ultimatum all’azienda di 10 giorni entro cui avrebbe dovuto risolvere il problema. Intanto però i cittadini hanno organizzato la manifestazione di protesta per questa mattina perchè esasperati dal cattivo odore che sono costretti a sopportare ogni giorno ormai da anni.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia municipale per dirigere il traffico che in zona sta subendo rallentamenti.

Nei giorni scorsi i residenti hanno avuto anche incontri con il sindaco di Melito, l’ex consigliere di Giugliano Nicola Palma.