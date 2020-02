Giorgio Panariello: genitori, origini, figli, altezza, compagna di Giorgio Panariello

Giorgio Panariello è un comico, attore, regista e showman italiano. È stato il direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo 2006. Ora è alla conduzione con Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni dello show su Rai 1 che parte il 14 febbraio.

Giorgio Panariello: età

E’ nato a Firenze, il 30 settembre 1960. Ha 59 anni.

Giorgio Panariello: genitori, origini

Non tutti sanno che Panariello ha avuto un’infanzia difficile. E’ stato abbandonato dalla madre a pochi giorni dalla nascita, ed è cresciuto da solo insieme ai nonni. A 12 anni ha scoperto di avere un fratello, anche lui abbandonato subito dopo la nascita e cresciuto fino a quel momento in un istituto. Di origini napoletane, affidato ai nonni su richiesta della madre che lo abbandonò pochi giorni dopo il parto, Giorgio Panariello nasce a Firenze e cresce a Cinquale, frazione del comune di Montignoso.

Si diploma all’istituto alberghiero di Marina di Massa. Agli inizi degli anni ’80 (1981) e fino al 1985 approda a Radio Forte dei Marmi come imitatore e con Carlo Fontana, Cesare Tarabella, Claudio Fortini e Massimo Polacci danno vita alla trasmissione Radiosquillo che proporranno anche nelle discoteche della Versilia. In quella trasmissione nasce il personaggio di Merigo e spopola imitando, fra gli altri, il cantante Renato Zero.

Vive in Versilia facendo svariati lavori, tra cui il cameriere in diversi locali tra i quali La Capannina di Forte dei Marmi, e crea un primo sodalizio con altri versiliesi che si affacciano nel mondo del cabaret tra cui Franco Ginesi, Rino Rivieri, Adolfo Drago, Mario Bertoncini, Ennio Bongiorni e Umberto Mosti. Con questi forma il gruppo I Lambrettomani (dal nome dello scooter Lambretta), con i quali approda a Firenze dove incontra, proprio ad un’esibizione del gruppo presso L’Aloha di Fiesole, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni.

Giorgio Panariello: figli

Non ha figli.

Giorgio Panariello: altezza

E’ alto 1,73 cm.

Giorgio Panariello: compagna

E’ stato sentimentalmente legato per diverso tempo alla ballerina Dalila Frassinato. Sulla fine della loro storia d’amore il comico aveva dichiarato a La Stampa: “Ci siamo lasciati bene ed è un gran segno per me. Non rinuncio all’idea dell’amore e di avere una famiglia. Forse non farò un figlio come Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, ma l’idea della famiglia bussa sempre di più alla porta dei miei sogni”. Durante l’estate 2016 lo showman è stato paparazzato con la giovane Claudia Maria Capellini, sua fidanzata da allora (nonostante la differenza d’età di oltre 20 anni). è una modella di origini cremonesi: nata nel 1985 è più giovane di 25 anni rispetto al comico. Claudia e Giorgio si sono conosciuti grazie a degli amici in comune e tengono la loro relazione – per quanto possibile – lontana dai riflettori.