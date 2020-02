Poziello attacca de Magistris: “Più che un ex magistrato mi ricorda un camorrista di Gomorra”

Tra le varie bordate lanciate durante la conferenza stampa di questa mattina, Antonio Poziello ha attaccato anche il sindaco metropolitano Luigi de Magistris. E lo ha fatto non solo per la gestione rifiuti, ma ha colto l’occasione per rispondere alla dichiarazione che ieri Dema ha fatto proprio sull’ex sindaco di Giugliano.

L’attacco di de Magistris

De Magistris aveva detto: “Poziello ha preso due botte, una perché non è più sindaco l’altra perchè ha perso il ricorso al Tar relativamente ai fondi persi per il piano strategico”.

La replica di Poziello

L’ex primo cittadino di Giugliano ha detto ai microfoni di Casa Chalet: “de Magistris i rifiuti li tenga a casa sua, è stato uno dei peggiori sindaci della storia di Napoli. E’ stato un pallone gonfiato, si era vantato di risolvere i problemi legati ai rifiuti a Napoli in 3 mesi a distanza di 10 anni continua a cercare di portare i rifiuti a Giugliano, Caivano perchè Napoli continua a non fare la raccolta differenziata, continua a raccogliere i rifiuti con il bobcat. Non puoi pensare di prendere i tuoi rifiuti e portarli a cava Giuliani che abbiamo appena svuotato. Se pensi di fare questo sei un farabutto.

Poi leva i soldi alla città di Giugliano, pigliati lo sfizio di mantenere un eloquio da camorrista perchè Poziello ha preso due botte mi ricorda la fiction Gomorra più che un ex magistrato mi ricorda una camorrista ma ognuno sceglie l’eloquio che vuole tenere”.