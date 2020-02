Dieta in gravidanza: cosa mangiare, quante calorie, menu, dieta gravidanza per donne obese

Siete incinte e non sapete come organizzare la vostra alimentazione? Comprensibile. Quando si aspetta un figlio oltre le voglie e le leggende circa la fame improvvisa, vi sono delle regole precise da seguire per non ingrassare si, ma soprattutto per avere un giusto apporto energetico per voi e il vostro piccolo.

Dieta in gravidanza cosa mangiare

Quando si è in dolce attesa la prima domanda è chiedersi cosa si possa o non si possa mangiare. Certamente vi sono degli alimenti che vanno evitati, questo anche per evitare malattie come la toxoplasmosi. E parliamo di crostacei, molluschi, salumi e carni crude in generale. Ma piuttosto di quale alimento non potremmo fare a meno in gravidanza? L’acido folico è ormai chiaramente un alleato durante la gestione per prevenire moltissime patologie del feto, tra le quali la spina bifida. L’acido folico è presente in numerosi alimenti:

asparagi

barbabietole

funghi

rucola

cavolfiore

finocchio

porri

zucchine

fagioli

castagne

arachidi

noci

pinoli

ravanelli

sedano

in generale in gravidanza è consigliata una dieta equilibrata e ricca di frutta, verdura, carboidrati e fibre. Si al pesce ma sempre non crudo e possibilmente ben cotto.

Quante calorie posso assumere in gravidanza

Il numero di calorie da assumere in gravidanza varia da donna a donna a seconda del suo peso al momento dell’inizio della gestazione. Se si è sottopeso si possono aggiungere al normale calcolo delle calorie 365 cal al giorno; se si è normo peso l’aumento varia e arriva a 300 kcal in più; in caso di sovrappeso e obesità al massimo si possono aggiungere 200 calorie al giorno.

Il peso oscilla dai 10 o 12 chili in più nella condizione di normo e sottopeso, fino al massimo di soli 7 chili in caso di obesità.

dieta gravidanza primo, secondo e terzo trimestre

Nel primo trimestre di gravidanza il menu deve essere ricco di alimenti diversificati per favorire un giusto apporto salinico; nel secondo trimestre di gravidanza bisogna aumentare l’approccio di carboidrati e proteine in quanto passata la fase di sviluppo iniziale del feto, ora sono in formazione i tessuti e non solo. Nel terzo trimestre di gravidanza infine bisogna dare precedenza a zuccheri non lavorati e ad una diete varia come nella seconda parte della gravidanza. Essenziale è non eccedere, né nella privazione né nell’abbondanza.

Consigli per la dieta in gravidanza