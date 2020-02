Dieta vegana e dieta vegetariana: quali sono le differenze tra la dieta vegana e la dieta vegetariana?

La dieta vegetariana e la dieta vegana sono la stessa cosa? Assolutamente no. Quando ci si approccia alla dieta priva di carne si pensa subito ad una prassi vegetariana. Ma vi sono numerose declinazioni della dieta senza carne e di quella priva di qualsiasi alimento di origine animale. Vediamo insieme le differenze tra la dieta vegetariana e la dieta vegana con qualche consiglio e ricetta in più.

Dieta Vegetariana

La dieta vegetariana è una variante ormai sempre più occidentale e scelta emotiva di numerose persone. Ma in cosa consiste? Il termine vegetariano prende origine dal suffisso LOV, ovvero alla dieta latte – ovo – vegetariana e che quindi esclude a priori il consumo di carne bianca, rossa, molluschi, pesci e crostacei. Vi sono ulteriori declinazioni di questo tipo di dieta infatti: come quella ovo vegetariana che esclude il latte ma non l’uovo o ancora latte vegetariana, che quindi esclude l’uovo ma non il latte.

Dieta Vegana

La dieta vegana prevede delle restrizioni ulteriori, cancellando totalmente dalla dieta dell’individuo l’assunzione di qualsiasi alimento derivante da origini animali. No al burro quindi, ai formaggi o ancora alle uova, al latte e a tutti i tipi di carne. Vi sono ulteriori restrizioni in termini di diete nelle diete crudiste, consistenti in alimentazione con prodotti vegetali senza trattamento al di sotto dei quarantadue gradi centigradi; la dieta del raccoglitore, ovvero di chi raccoglie letteralmente solo ciò che naturalmente si lascia cadere dall’albero.

Dieta Vegetariana Dieta Vegana i pro e i contro nei bambini

Quali sono i vantaggi di una dieta vegana o vegetariana? Certamente non molti da un punto di vista nutrizionale. Molti pediatri sconsigliano l’assunzione di diete prive di derivati animali: questo accade però sostanzialmente perché spesso genitori e tutori non sanno offrire al piccolo o alla piccola il giusto apporto nutrizionale. I contro consisterebbero dunque in uno scorretto regime alimentare incapace di favorire lo sviluppo nei bambini e la buona salute negli adulti. La dieta vegana inoltre se non ben apportata può favorire l’avanzamento di una sofferenza da stanchezza cronica.

Ricetta Dieta Vegetariana Veloce

Orecchiette con i broccoli baresi – Tempo 20 minuti circa

Broccoli almeno due

Orecchiette

Spicchio d’aglio

Peperoncino

Sale quanto basta

Olio Extra Vergine d’Oliva

Parmigiano a piacere

Porre in una pentola con poca acqua i broccoli, accuratamente puliti. Dopo poco toglierli dalla cottura semi a vapore. Nel frattempo soffriggere aglio e peperoncino in padella: aggiungere i broccoli precedentemente cotti. Nella stessa acqua dove avete cotto i broccoli fate bollire l’acqua e calate le orecchiette. A cottura aldente passate le orecchiette nella padella con i broccoli e finite di far saltare il tutto. Una spolverata di parmigiano grattugiato se volete, e il piatto vegetariano è pronto.

Ricetta Dieta Vegana Veloce per cena con gli amici

Tris di polpette golose ai ceci, cavolfiore e lenticchie

Polpette di ceci

1 barattolo di ceci

1 spicchio di aglio

pane grattuggiato

In un mixer frullate i ceci dopo averli accuratamente puliti. Create un composto unendo al tutto il pane grattugiato e uno spicchio di aglio fresco. Prezzomolo a scelta. Formate un composto omogeneo e create piccole polpette che passerete nuovamente nel pane grattugiato.

Polpette di lenticchie

Dopo aver pulito le lenticchie o bollite, passatele in un mixer analogamente al processi dei ceci. In entrambi i casi ricordate di aggiungere a piacere un filo d’olio o una spezia.

Polpette di cavolfiore

Dopo aver scottato il cavolfiore create una polpa densa con l’aiuto del pane grattugiato. A questa ricetta potete aggiungere una variante fatta di scorza di limone e prezzemolo. Formate della piccole polpette.

Portate l’olio a temperatura e friggete poco per volta le polpette. Servire calde.