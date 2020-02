Luca Ward chi è: curiosità, età, madre, Luca Ward Mufasa, la voce di Luca Ward

Luca Ward ospite di Vieni da Me di Caterina Balivo oggi 13 febbraio 2020, è un attore e doppiatore italiano. Scopriamo insieme la sua carriera, l’età e curiosità sulla sua vita privata.

Luca Ward Film e Programmi Televisivi

Luca Ward è famosa al grande e piccolo pubblico per aver doppiato numerosi personaggi di film, serie tv e cartoni. Ma in quali film ha invece recitato?Tra le apparizioni più importanti certamente “Scusa ma ti chiamo amore” di Federico Moccia, “La mia seconda volta” di Alberto Gelpi e “Le Leggi del Desiderio” di Silvio Muccino.

In televisione è stato protagonista di “Un posto al sole”, “Braccialetti Rossi”, “Le Tre Rose di Eva”, “Non smettere di sognare”, “Il mistero del Lago”, “Capri”, “Elisa di Rivombrosa”.

Luca Ward età

Luca Ward nasce il 31 luglio 1960 a Ostia. Il padre Aleandro Ward è stato un noto doppiatore italiano e lui ha seguito le sue orme con passione, nonostante non quello dell’attore e del doppiatore non sia stato il suo unico impegno lavorativo. Ha infatti fatto sia il camionista per un anno che il bagnino.

Luca Ward doppiatore

Luca Ward ha all’attivo importantissimi doppiaggi. Nel 2019 è Mufasa nel Re Leone firmato Disney, nel 2018 è la voce narrante di Ulisse il piacere della scoperta ed è lo storico doppiatore di Russell Crowe ne Il Gladiatore, Samuel L. Jackson in Pulp Fiction, Keanu Reeves in Matrix e Hugh Grant ne Il diario di Bridget Jones e molti altri.

Luca Ward figli

Luca Ward ha una figlia doppiatrice come lui, Guendalina Ward nata dal suo primo matrimonio con Claudia Razzi. Si è poi sposato con l’attrice Giada Desideri. Dal loro matrimonio sono nati i due figli Lupo nel 2007 e Luna nel 2009. Avrebbe dichiarato alle domande della Balivo di aver tradito molto nella sua vita, ma mai durante i suoi matrimoni.

La moglie di Luca Ward chi è

Giada Desideri è l’attuale moglie di Luca Ward nata il 15 gennaio 1973 a Roma. E’ legata a Luca Ward dal 2006, anche se il loro matrimonio è avvenuto il 7 luglio 2013. Attrice poliedrica di teatro e film, Giada Desideri lavora nel mondo dello spettacolo e della recitazione da quando aveva 13 anni.

La voce di Luca Ward

La meravigliosa voce di Luca Ward conquista il pubblico di ogni età da anni ed anni. La sua passione trasmessagli certamente dal padre prima e dai fratelli poi. La sorella Monica Ward è un’importante doppiatrice e direttrice di doppiaggio italiano. Il fratello Andrea Ward è la voce di Gordon Ramsey, noto chef americano.