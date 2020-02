Terrore al comune, uomo si barrica negli uffici e minaccia di darsi fuoco

Maddaloni. Paura e tensione al comune di Maddaloni. Oggi, giovaedì 13 febbraio, un uomo si è barricato all’interno della casa comunale di via S. Francesco D’Assisi e minaccia di darsi fuoco per protesta. Sconosciuta ancora le cause dell’insano gesto. Secondo alcuni testimoni che hanno assisito alla scena, l’uomo si sarebbe cosparso con del liquido infiammabile minacciando di darsi fuoco.

Maddaloni, uomo barricato al comune

Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti della Polizia, carabinieri e i vigili urbani. Le forze dell’ordine hanno messo in sicurezza tutta la zona nel tentativo di convincere l’uomo a desistere dal folle gesto e sopratutto ad abbandonare la casa comunale dove è barricato da questa mattina. Secondo indiscrezioni si tratterebbe di un 40enne in condizioni disagiate.

