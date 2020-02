Arriva la mozzarella alla Nutella, combinazione discutibile: la provereste?

Arriva la mozzarella alla Nutella, una combinazione di gusto che sfiora l’impossibile. La realizzano a Martina Franca, in provincia di Taranto, nel caseificio Semeraro: “Sarebbe come una burrata – spiega Rosita, la figlia del titolare Francesco – Ma all’interno ci trovi il cuore di Nutella. Se si mangia calda, appena fatta, ha il sapore del latte con il Nesquik. Da fredda, invece, si sente il contrasto fra dolce e salato”.

È una sfida all’ortodossia del gusto, ma a quanto pare piace: “Abbiamo avuto in visita degli studenti Erasmus, e l’hanno apprezzata”, dice Rosita Semeraro. Ma non è un prodotto che si trova quotidianamente al bancone. “È da vendere in giornata, a causa dei suoi ingredienti deperibili”, e allora meglio lavorare su ordinazione, anche perché la mozzarella alla Nutella sembra dia il meglio ai ricevimenti.

