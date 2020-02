Dieta Sirt funziona? Cosa vuol dire Sirt?

L’ultima dieta provata di cui tutti parlano è la Sirt, come si fa? Funziona? Sembra che il segreto di questa dieta sia tutta nelle sirtuine, da qui il suo nome abbreviato “Sirt”. Ma in cosa consiste?

La Sirt è una tipologia di dieta in grado di far perdere a detta di molti, un consistente peso stimolando il metabolismo attraverso l’assunzione di determinati cibi del cosiddetto gene magro. Ma vediamo più nel dettaglio a cosa corrisponde questa dieta, apprezzata da star come Pippa Middleton e Adele.

Come funziona la dieta Sirt

Aidan Goggins e Glen Matten sono i due ideatori di questa miracolosa dieta che, almeno a loro detta, sarebbe in grado di stimolare il metabolismo umano attraverso l’assunzione di cibi in grado di farlo. Attraverso l’assunzione di particolari cibi ed alimenti inseriti di settimana in settimana nel piano di dimagrimento, i due ideatori avrebbero dimostrato infatti che vi è un significativo cambio di peso, oltre che un evidente cambio nello stile di vita dei “pazienti”. Questo perché attraverso la purificazione dei radicali liberi e l’attivazione delle sirtuine, vi sarebbe un calo dell’appetito, una maggiore concentrazione e una maggiore memoria. Attraverso determinati alimenti contenenti resveratrolo e flavonoidi inoltre, si stimolerebbe anche una maggiore azione antiossidante, antinfiammatorio e vasoprotettore.

La scienza resta scettica: la Siro funziona davvero?

Come tutte o quasi le diete inerenti regimi alimentari ferrei con assunzione di cibi specifici, la Dieta Sirt non è ben vista dalla comunità scientifica, che però indubbiamente apprezza la stimolazione che può avvenire quando si assumono alimenti sani come quelli proposti da Aidan Goggins e Glen Matten.

Dieta Sirt: esempio di programma

La Dieta Sir prevede un primo periodo, una settimana, con assunzione di meno di mille calorie. I pasti si alternano tra liquido e solido. Con tre frullati ed un solido al giorno circa. La seconda settimana prevede l’aumento del consumo calorico giornaliero, da mille a millecinquecento calorie: questo si traduce ad esempio nell’assunzione di un pasto solido in più. L’ultima fase consta di due settimane senza limiti calorici, in riferimento però a cibi specifici “Sirt”. I centrifugati sono protagonisti assoluti di questa dieta. I due medici nutrizionisti ideatori della Sirt, Goggins e Matten avrebbero infatti dimostrato gli effetti benefici dei centrifugati sui pazienti. I succhi o centrifugati vanno distribuiti durante l’arco della giornata un’ora prima o due dopo il pasto solido e la cena dovrebbe avvenire prima delle 19.00.

Cibi Sirt: quali prodotti preferire per stimolare il metabolismo?

Ecco un elenco dei cibi Sirt utili per accelerare il metabolismo.