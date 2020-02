Bando Concorso Polizia di Stato 2020: requisiti partecipazione ammissione

Sono aperte fino al 2 marzo 2020 le candidature per il Concorso Polizia di Stato 2020. Scopri quali sono i requisiti di ammissione per il concorso. Il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha indetto un bando che mette a disposizione 1650 posti per giovani da 18 a 25 anni con diploma di scuola superiore.

Concorso Polizia di Stato per 1650 posti: dove presentare la domanda?

La domanda di partecipazione va presentata in forma telematica sulla piattaforma concorsionline.poliziadistato.it . Per accedervi sono necessarie le credenziali SPID o la Carta d’Identità Elettronica.

L’identita digitale SPID puo essere richiesta e ottenuta in pochi minuti gratuitamente presso tutti gli sportelli delle Poste Italiane, presentandosi di persona muniti di documento di identita e codice fiscale. Aperto a tutti i civili, anche a coloro che non hanno prestato servizio militare.

Requisiti concorso Polizia di Stato 2020

La domanda può essere presentata domanda entro il 02 marzo 2020 per poter partecipare. I requisiti per accedere al bando sono:

Cittadinanza italiana

Essere in possesso dei diritti politici

Diploma di maturità o titolo di studio equivalente

Essere maggiorenni e non aver compiuto 26 anni.

Qualità morali e di condotta come previsto dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

Essere in possesso dei requisiti fisici, psichici e attitudinali per la Polizia di Stato

Non essere stati espulsi dalle Forze Armate

Non aver riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o essere sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.

Coloro che sono stati licenziati da uffici pubblici, dalla pubblica amministrazione o esser stati rimossi per insufficiente rendimento non sono ammessi.

Prove ammissione Concorso Polizia di Stato 2020

Di questi 1650 posti 19 saranno destinati a candidati in possesso di attestato bilinguismo in lingua italiana e tedesca. La selezione avverrà attraverso una serie di prove, in particolare:

Prova scritta

Prova di efficienza fisica

Accertamenti psico-fisici

Accertamento attitudinali

Informazioni utili

Il 17 Aprile 2020 la Gazzetta Ufficiale e il sito della Polizia di Stato forniranno informazioni in merito allo svolgimento della prova scritta (luogo, sedi , orari). I candidati partecipano alla selezione con riserva, previa verifica dei requisiti posseduti. il mancato superamento di una prova determina l’esclusione dalla procedura.

Modalità d’esame

In sede d’esame a ciascun candidato sarà onsegnato un questionario, predisposto casualmente da un programma informatico, col il supporto di una banca dati. Quest’ultima verrà pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, venti giorni prima della prova scritta. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio, la durata e le modalità di svolgimento della prova.