Come allenarsi a casa? Come allenarsi in palestra? Cosa cambia?

Come allenarsi a casa? Come allenarsi in palestra? Allenarsi in palestra non è sempre semplice. Molte persone incastrano il tempo che possono durante la settimana alternandosi tra palestra, running o semplicemente una lunga passeggiata fuori casa. Ma perché dovrebbe esser meglio allenarsi in casa piuttosto che fare fitness in palestra?

Andare in palestra, come faccio se non ho tempo?

Nessuno sta dicendo che la scelta di andare in palestra sia sbagliata: ciò che cambia piuttosto è la prospettiva del tempo a disposizione. Quando decidiamo di frequentare un corso o di fare fitness, dobbiamo infatti prima di tutto immaginare di dover trovare almeno tre ore a settimana da passare ad allenarci. Le schede in palestra non sono mai del tutto chiare o comprensibili e alcuni giorni avremo bisogno di un’ora, altri di due. Il tempo di arrivare poi in palestra o di fare la doccia, ed ecco che l’allenamento diventa un obbligo. Vediamo quindi quali sono gli allenamenti che si possono fare da casa, senza sentirsi in colpa.

Come allenarsi a casa? Alcuni suggerimenti

Scegliere di allenarsi in casa ha i suoi vantaggi: costa poco. Impossibile dire che non vi sia un costo iniziale o almeno un investimento da fare. Dai pesi da acquistare a qualche attrezzo, il costo è di circa 250 euro iniziali di base, a seconda delle proprie esigenze. Una volta comprati gli attrezzi necessari, fare fitness a casa sarà facile e divertente ma anche motivante per chi non ama stare ai dettami della palestra o degli allenatori. A casa infatti ci si può improvvisare in esercizi diversi e in vere e proprie sfide quotidiane per superare i propri limiti. Il suggerimento? Alzarsi presto la mattina e cominciare la giornata con un allenamento domestico, aiuterà voi dentro e fuori a stare non solo bene, ma anche più allegri e propositivi.

Come allenarsi in palestra? Perché allenarsi con l’aiuto degli esperti

Se non vi spaventa l’idea di investire una piccola cifra nel vostro benessere, all’incirca cinquanta euro al mese, allora la palestra può fare per voi. Il mondo del fitness richiede competenze e talvolta anche sacrifici per chi è alle prime armi. Dopo l’investimento iniziale, solitamente l’ideale è fare un abbonamento semestrale o annuale per risparmiare, bisogna fare i conti con l’impegno cadenzato settimanale. Gli orari e la gestione del proprio tempo sono fondamentali per frequentare con successo una sala attrezzi. Eppure i risultati arrivano sempre: il sostegno di allenatori competenti e di persone in grado di spronarci a fare del nostro meglio, può portare miglioramenti notevoli nel giro di poco tempo.

E voi quale tipo di allenamento preferite, da casa o in palestra? Qualsiasi sia la vostra scelta, il mondo del fitness vi aspetta, per stare bene con se stessi…dentro e fuori!