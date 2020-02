Napoli, Gattuso vittima di uno scherzo: cameriere gli “versa” caffè addosso. Il video

Napoli. Gennaro Gattuso, ex giocatore e allenatore del Napoli, è stato fatto oggetto di uno scherzo in un ristorante del capoluogo partenopeo. Al termine di una cena in un noto locale, Gattuso ordina un caffè insieme ad amici e familiari.

Il camierie si avvicina al tavolo dell’allenatore e, porgendogli l’espresso napoletano, versa la tazzina del caffè addosso al mister. L’allenatore del Napoli controlla subito di non essersi macchiato e dopo essersi reso conto di essere stato vittima di uno scherzo, finge di colpire con un ceffone lo spiritoso cameriere.

La tazzina era, infatti, vuota ed il cameriere, grazie alla complicità di un amico di Gattuso, ha potuto realizzare lo scherzo. L’intera scena è stata ripresa con uno smartphone ed il video è diventato immediatamente virale non appena finito in rete.

IL VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Ringhio, con il solito sangue freddo. Un post condiviso da CALCIATORI BRUTTI (@calciatoribrutti) in data: 11 Feb 2020 alle ore 7:48 PST

(fonte video: Calciatori Imbruttiti)