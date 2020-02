I Mercenari questa sera in tv: trama, cast e curiosità del film

I Mercenari. Questa sera in tv alle ore 21.10 su Rai Movie andrà in onda il film “I Mercenari”. E’ una pellicola del 2010 di genere Azione/Avventura/Thriller, diretto da Sylvester Stallone, con Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Randy Couture, Steve Austin.

I mercenari – The Expendables, la trama

Gli Expendables sono un gruppo di mercenari professionisti dell’artiglieria e del combattimento corpo a corpo, chiamati ad assolvere solo missioni ad alto rischio. In seguito a un blitz su di un cargo di terroristi somali finito in carneficina, il capo della banda, Barney Ross, decide di espellere il tiratore scelto Gunnar a causa del suo temperamento scriteriato e imprevedibile. I “sacrificabili” rimasti si ritrovano invece amichevolmente da Tool, vecchio membro della squadra passato ai tatuaggi e al ruolo di tramite coi vari mandanti degli incarichi. L’ultimo dei quali chiede a Barney e ai suoi uomini di uccidere il dittatore di un’isola del Centro America in affari con un americano per gestire il traffico della droga.

I mercenari – The Expendables, il cast

Sylvester Stallone: Barney Ross

Jason Statham: Lee Christmas

Jet Li: Yin Yang

Dolph Lundgren: Gunnar Jensen

Eric Roberts: James Munroe

Randy Couture: Toll Road

Stone Cold Steve Austin: Dan Payne

David Zayas: Generale Garza

Giselle Itié: Sandra

Terry Crews: Hale Caesar

Mickey Rourke: Tool

Charisma Carpenter: Lacy

Gary Daniels: Brit

Bruce Willis: Mr. Church

Arnold Schwarzenegger: Trench Mauser

