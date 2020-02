Laura Dern, marito, figli e film della miglior attrice Oscar 2020

Laura Dern ha vinto l’Oscar 2020 come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in “Storia di un matrimonio” di Noah Baumbach.

Un premio meritato e agognato per l’attrice statunitense. Candidata già una volta per la desiderata statuetta, questa è la prima volta che Laura Dern sale sul palco a ritirare l’Oscar. Ma vediamo insieme chi è Laura Dern e scopriamo qualche curiosità sul suo conto.

Laura Dern, età e film principali

Laura Dern nasce a Los Angeles il 10 febbraio 1967. Ha 53 anni. Figlia d’arte i suoi genitori sono entrambi attori: Bruce Dern e Diane Ladd. Inizia a recitare molto giovane e sarà interprete di numerose pellicole di successo: da “Velluto Blu” nel 1986, “Cuore Selvaggio” del 1990 e “Inland Empire“, tutti di David Lynch. Nel 1993 ha avuto un ruolo da protagonista accanto a Sam Neill in “Jurassic Park” di Steven Spielberg. Diane Ladd e la figlia hanno recitato insieme in “Rosa Scompiglio e i suoi amanti”, ricevendo entrambe la nomination agli Oscar per la stessa pellicola.

marito e figli

Della vita privata di Laura Dern si conosce relativamente poco: i genitori hanno divorziato dopo i suoi primi due anni di vita. Prima della sua nascita Laura Dern ha avuto una sorella, morta a diciotto mesi in seguito ad un tragico incidente.

Nata successivamente alla morte della sorella maggiore, la Dern ha poi sposato in età adulta dopo cinque anni di fidanzamento Ben Harper, con il quale ha divorziato poi nel 2013. Dalla coppia di vip sono nati due figli, Ellery (2001) e Jaya (2004). In precedenza aveva avuto importanti relazioni sentimentali con Kyle MacLachlan, Renny Harlin, Jeff Goldblum (dal 1995 al 1997) e Billy Bob Thornton. Dal 2016 è legata al rapper Common.

L’Oscar e il compleanno

Laura Dern nasce proprio il 10 gennaio 1967: la sua vittoria quindi alla notte degli Oscar della scorsa notte, le è valsa a suo dire come regalo di compleanno. Un premio ed una gratificazione che regala proprio ai suoi genitori, da lei definiti i suoi “supereroi”

. Laura Dern è infatti legatissima ad entrambi i genitori, ma è soprattutto famosa per le sue campagne sociali. Come quella con “The Children’s Health Environmental Coalition”. Questa associazione dedica i suoi sforzi ad impegnarsi a parlare delle varie tossicità presenti negli alimenti e nei beni a consumo dei bambini e dei ragazzi.