Aversa, non pagano parcheggiatori abusivi: finestrini rotti e documenti rubati. VIDEO

Aversa. Non pagano parcheggiatori abusivi e loro danneggiato auto per “vendetta”. E’ la denuncia social di un gruppo di ragazzi, che sono dovuti tornare a casa con i finestrini rotti per non aver pagato i parcheggiatori abusivi.

E’ accaduto all’esterno di un locale: i giovani avevano deciso di parcheggiare in un viale nei pressi della struttura per non dover sborsare la ‘tassa’ richiesta dai parcheggiatori. Quest’ultimi se ne sono accorti e, per ripicca, hanno distrutto i finestrini e preso i documenti.

“Un atto in pieno stile camorra, tipico di questa gentaglia”, ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, che ha pubblicato sul suo profilo il video girato dai ragazzi.

“Chi ha il coraggio di difenderli, chi osa ancora dire che si tratta solo di poveri padri di famiglia che fanno questo per portare il pane a casa, o è colluso con la criminalità o non ha alcuna percezione della realtà. I parcheggiatori abusivi sono dei criminali che gestiscono un business da migliaia di euro a settimana. Nessuna solidarietà per i delinquenti. Ormai non si è più liberi di parcheggiare senza ritrovarsi questi parassiti addosso, che con violenza ti impongono di pagare. Mi auguro che le forze dell’ordine di Aversa identifichino al più presto i responsabili e li assicurino alla giustizia”, ha detto Borrelli.

VIDEO