Sky rivela in anticipo la vittoria di Diodato a Sanremo: “Errore tecnico”

Polemiche, look eccentrici, liti e baci. In questa settantesima edizione di Sanremo è accaduto praticamente di tutto, ieri perfino la gaffe di Sky.

Il network satellitare ha infatti rivelato in anticipo il nome del vincitore del Festival. L’annuncio è apparso nel sottotitolo del canale di Sky, poco dopo l’1 e 30 di notte, scatenando polemiche non solo sul web ma anche nella stessa sala stampa.

Sky ha parlato di semplice errore umano, scusandosi pubblicamente con un comunicato ufficiale: “La direzione di Sky Tg24 chiarisce che per errore è stata pubblicata sul ticker un’ultim’ora sul vincitore di Sanremo, nonostante non fosse arrivata alcuna notizia in tal senso ai giornalisti della testata. Al momento dell’annuncio della terna dei finalisti – si legge nella nota – il ticker è stato programmato con i nomi di tutti e tre i concorrenti e per errore è stata pubblicata la stringa con il nome di Diodato. Non appena è stato segnalato l’accaduto, l’ultim’ora è stata cancellata”.

Le scuse di Alessio Viola

Alessio Viola, conduttore di SkyTg24, ha riportato la nota ufficiale di Sky e si è unito alle scuse del network satellitare: “Ci scusiamo con tutti: alle scuse della direzione aggiungo anche le mie, mi dispiace da morire”.

Sempre ieri alcuni giornalisti che erano nella sala stampa del Festival hanno spiegato che la notizia del vincitore è stata data a un numero ristretto di giornali poco dopo la chiusura del voto, all’una e mezza, perché potessero fare in tempo a includerla nell’edizione cartacea del giorno dopo. Naturalmente la notizia viene data sotto embargo, cioè non può essere diffusa: cosa che però sembra essere successa.