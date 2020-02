Beve acqua dalla bottiglia della mamma: Sofia muore a 5 anni

Bimba di 5 anni muore per arresto cardiaco dopo aver bevuto dalla bottiglia di plastica con cui la mamma fumava la droga. Sophia Larson – questo il nome della piccola – è deceduta sotto gli occhi della donna, la 26enne Stephanie Alvarado. E’ successo a Rifle, in Colorado.

Sophia muore dopo aver fumato dal bong della mamma

La mamma aveva lasciato incustodita la bottiglietta con cui fumava anfetamine. La bambina, credendo fosse acqua da bere, ha preso la bottiglia e ha ingoiato alcuni sorsi. Ha sputato dopo aver avvertito un sapore strano ma ormai aveva già ingerito parte del liquido. Dopo un po’ ha cominciato a stare male e ad avere allucinazioni come mostri e demoni.

La piccola è progressivamente peggiorata e la mamma non l’ha portata all’ospedale temendo le conseguenze giudiziarie. Quindi l’ha avvolta in una coperta e ha iniziato a leggere la Bibbia. Solo quando Sophia ha smesso di respirare l’ha portata al pronto soccorso dove però i medici non hanno potuto fare altro che dichiarare l’ora del decesso. La mamma e i cugini della donna presenti in casa, sono stati tutti accusati per abusi su minori.