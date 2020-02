Gianni Nannini a Sanremo 2020: età, figlia e moglie della cantante toscana

La cantante Gianna Nannini sarà una degli ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo 2020. L’artista senese sarà annunciata da Amadeus e salirà sul palco dell’Ariston per interpretare alcuni dei suoi brani.

Gianna Nannini, età e carriera

Nasce a Siena il 14 giugno 1954. Ha 65 anni ed è prossima ai 65. E’ alta circa 1,70. È la sorella maggiore dell’ex pilota di Formula 1 Alessandro Nannini. Il padre Danilo Nannini era un noto industriale dolciario. Frequenta il liceo scientifico e studia pianoforte a Lucca.

Nel frattempo lavora nella pasticceria di famiglia, in cui un giorno ha un incidente sul lavoro, a causa del quale un ingranaggio di una macchina le stacca due falangi della mano sinistra. Un incidente che segnerà a vita la sua immagine. All’età di 18 anni partecipa ad un festival musicale a Montecarlo, in cui si classifica al quarto posto. A 19 anni si trasferisce a Milano per dedicarsi alla carriera di musicista.

Il primo grande successo della Nannini è il singolo America, uscito nel 1979 e inserito nell’album California, prodotto da Michelangelo Romano, che apre alla cantante toscana le porte del mercato europeo. La copertina di California raffigura la Statua della libertà che impugna un vibratore a stelle e strisce. La consacrazione arriva negli anni ’80. Nel 1986 esce l’album Profumo, che, trainato dalla canzone “Bello e impossibile“, si aggiudica due dischi di platino in Italia, uno in Austria, uno in Svizzera e un disco d’oro in Germania. Nel 1987 vende oltre un milione di copie con la compilation “Maschi e altri”. Tra gli altri suoi successi scritti e cantati negli anni successivi, ricordiamo “Sei nell’anima” (2006), “Bomboloni” (1996), “Un’estate italiana” con Edoardo Bennato (1989), quest’ultima canzone ufficiale dei mondiali di calcio Italia ’90.

Figlia e vita privata: la moglie Carla

Gianna Nannini non ha mai nascosto la sua omosessualità. Non ha dunque un marito ma una moglie. La sua storica compagnia si chiama Carla: con lei è convolata a nozze in Inghilterra. La loro unione è consacrata con rito civile. La cantante ha avuto, dopo tre aborti, la sua prima e unica figlia, Penelope Nannini (nata il 26 novembre 2010). La bimba ha dieci anni ed è nata quando la Nannini aveva 54 anni. Ha scelto di chiamarla come la moglie di Ulisse perché si è fatta attendere a lungo.

“Hai aspettato che fossi pronta. Per tre volte non lo sono stata, ma oggi lo sono. Tu, il più grande amore della mia vita, arrivi dopo il dolore profondo e lo shock”, scrisse la famosa rocker italiana in una lettera dedicata alla figlia su Vanity Fair. La cantante di Sei nell’anima ha deciso di trasferirsi con la sua bambina a Londra, nel lussuoso quartiere di Kensington, proprio per assicurarle un futuro anche se le dovesse capitare qualcosa. “Me ne vado in Inghilterra, dove sono rispettata nei miei diritti umani di mamma“ ha raccontato a Vanity Fair.