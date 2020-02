Allerta vento, scuole chiuse e temperature al di sotto della media

Allerta meteo, gli esperti lo avevano annunciato: niente piogge, ma forti raffiche di vento. Scuole, parchi e cimiteri a Napoli, infatti, sono stati chiusi in via precauzionale. Non solo nel capoluogo campano, ma anche ad Afragola, Benevento e Marano non si sono tenute le lezioni negli istituti. A Marano la decisione è stata presa a seguito dell’intervento su di un ramo pericolante nel cortile del Plesso Socrate Mallardo. C’è anche una vittima a causa del forte vento Cava de tirreni . Si tratta di un uomo che è rimasto schiacciato un groppo Pino. Secondo gli esperti, ci aspettano ancora pochi giorni di clima invernale con temperature al di sotto della media. Già dalla prossima settimana ci sarà un generale miglioramento.