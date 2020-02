Mika ospite a Sanremo 2020: età, altezza, dove vive, fidanzato, canzoni

L’attesissimo Mika sarà ospite della terza serata del Festival di Sanremo. Oltre al cantante di origini libanesi, ci saranno Lewis Capaldi e Roberto Benigni. Scopriamo insieme alcune curiosità su Mika: età, altezza, dove vive, fidanzato e canzoni.

Mika, età e altezza

Mika, pseudonimo di Michael Holbrook Penniman Jr. è nato a Beirut, 18 agosto 1983 da madre libanese maronita e padre statunitense. Il cantante è alto 1,91 cm.

La sua famiglia si trasferisce a Parigi nel 1984 a causa della guerra civile libanese. In seguito alla partenza del padre per motivi commerciali e al suo trattenimento nell’ambasciata americana in Kuwait per sette mesi, all’età di nove anni si trasferisce a Londra, dove frequenta il Lycée Français Charles de Gaulle, la Westminster School e, per tre anni, il Royal College of Music. In questi anni ha avuto problemi a scuola a causa di una forma di dislessia che tuttora gli impedisce di leggere gli spartiti musicali, l’orario dell’orologio e usare la penna per scrivere.

Ha incominciato a comporre canzoni sin da piccolo, spaziando tra vari generi (dall’opera alla musica leggera), ma è riuscito a farsi conoscere attraverso una pagina personale su MySpace, venendo notato da un discografico che, nel 2006, gli propone un contratto per pubblicare Grace Kelly, il primo singolo nell’autunno dello stesso anno.

Mika, dove vive e fidanzato

Dal 2007 (tra alti e bassi) è legato sentimentalmente a Andreas Dermanis, regista e cameraman, con cui convive a Londra (quando non è in tour).

Mika, canzoni

Ecco le dieci canzoni più famose della sua carriera, quelle che lo hanno reso celebre in tutto il mondo.