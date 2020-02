Cava de’ Tirreni, vento killer: travolto e ucciso da un pino insieme al suo cane

Dramma a Cava de’ Tirreni: un albero crolla e uccide un passante. A. M. è morto schiacciato da un grosso pino in via Crispi, a pochi passi dal municipio.

Le forti raffiche di vento, così come annunciato dall’allerta meteo della Regione Campania, hanno abbattuto un pino secolare della Villa Comunale. L’arbusto ha sfondato la cancellata perimetrale dell’area verde pubblica, e ha travolto la carreggiata travolgendo un passante. Il grosso fusto è finito sul marciapede esterno dove passeggiava Alberto col suo cagnolino al guinzaglio, rimasti schiacciati dal peso del grosso albero.

I soccorsi

Immediatamente sono scattati i soccorsi. I sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco si sono precipitati sul luogo della tragedia. Quando però i pompieri hanno liberato il corpo dal peso dell’albero, per A. M. non c’era niente da fare. Da quanto si apprende, la vittima, 60 anni circa, risiedeva in zona ed era solito portare a spasso il cagnolino proprio nei pressi della villa comunale.