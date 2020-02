Napoli, vento forte: crollati due alberi davanti ad una scuola

I forti venti che si sono abbattuti su Napoli e tutta la regione hanno creato danni nelle strade cittadine. Le raffiche di vento hanno sdradicato dal terreno ed abbattuto due alberi in via Foria lungo la carreggiata e in Piazza Carlo III nelle immediate vicinanze della scuola Dante Alighieri.

Napoli, crollati due alberi davanti ad una scuola

Inoltre sono volati cassonetti e spazzatura lungo le strade cittadine e diversi scooter sono caduti lungo le strade.

“Non è la prima volta che accade qualcosa di simile e non sarà neanche l’ultima se si continua a prendere alla leggera il problema. Senza interventi di manutenzione e di messa in sicurezza ogni qualvolta ci saranno venti o condizioni meteorologiche estreme si verificheranno danni ed incidenti, come la caduta di alberi”, ha commentato il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che presente a via Foria quando è caduto un albero per strada e ha fatto intervenire la

Sono precipitati al suolo degli alberi in una strada molto trafficata e in un’area esterna ad una scuola, poteva essere una tragedia. Bisogna muoversi in fretta, il clima sta cambiando rapidamente e gli eventi meteorologici estremi saranno sempre più frequenti per cui la manutenzione deve essere continua e costante”, ha detto Borrelli.