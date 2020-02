Sicilia. Allerta meteo, raffiche di vento e gelo su tutta la regione: bufera di neve sull’Etna

Sicilia. Nelle prossime 12-24 ore ci sarà il clou del maltempo con forti nevicate anche in Calabria e Sicilia. Il meteorologo, Antonio Ianella, scrive su MeteoWeb: “ci sarà neve sui rilievi settentrionali della Sicilia e, via via in giornata, anche sui rilievi della Sila e dell’Aspromonte. Esposti – sottolinea– i settori montuosi settentrionali della Sicilia, soprattutto tra le Madonie e i Nebrodi, anche le aree montuose del Nord Catanese.

Su tutti questi settori saranno possibili nevicate più intense che, in particolare sopra i 700-800 metri, potranno raggiungere anche i 15-20 cm di accumulo. L’instabilità più accesa sui settori peninsulari è prevista fino alle ore serali di oggi, mentre sul Nord della Sicilia potrà insistere anche nelle ore notturne prossime e fino a domani mattina. Naturalmente – aggiunge– va evidenziato anche il calo termico, già significativo rispetto ai valori di 24/48 ore fa, con crollo oltre i 10/15 °C, ma altri 4/ 5°C potrebbero perdersi ancora nelle prossime ore serali, notturne e per la mattinata di domani.

Quindi tendenza a condizioni termiche ancora più fredde, soprattutto al Centro Sud. Infine, uno sguardo ai venti che continueranno a essere settentrionali un po’ ovunque, eccetto localmente al Nord, generalmente sostenuti o spesso forti per tutto oggi, con raffiche massime che potranno frequentemente raggiungere i 90/100 km/h o anche oltre sui settori appenninici e sul Nord della Sicilia. 50/60/80 km/h su buona parte dei bacini. Venti ancora domani, seppure previsti in progressiva attenuazione”, conclude.

Attualmente una bufera di neve si sta abbattendo sull’Etna.