Orrore in casa, cosparge la moglie con liquido infiammabile e la brucia viva

È in fin di vita Anna Elisa Fontana, 48 anni, bruciata viva dal marito dopo una lite. L’uomo l’ha prima cosparsa di benzina e poi ha appiccato il rogo. I fatti sono accaduti questa notte a Pantelleria. La donna di 48 anni si trova ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Civico di Palermo con ustioni sul 70% sul corpo.

Il movente dell’aggressione resta ancora sconosciuto ma Onofrio Bronzolino, di 52 anni, accusato di aver cosparso di liquido infiammabile la moglie, è in stato di fermo. L’uomo a sua volta è rimasto ferito ed è stato portato in elisoccorso in ospedale con ustioni al volto. Ora rischia di perdere la vista.

La vittima, trasportata in elisoccorso, è ricoverata al centro grandi ustioni dell’ospedale Civico. Le sue condizioni sono gravissime. Le indagini sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Trapani coordinati dalla Procura.