Scuola chiuse domani a Napoli, arriva l’ordinanza del sindaco

Napoli. Domani scuole chiuse a Napoli. Lo ha deciso il sindaco Luigi De Magistris alla luce delle previsioni meteo previste fino al pomeriggio e riportate nell’avviso di allerta emanato ieri dalla Protezione civile regionale. L’ordinanza, che sarà emanata nelle prossime ore, prevede la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, dei parchi e dei cimiteri.

Scuole chiuse Napoli, 6 febbraio 2020

Le scuole di ogni ordine e grado, compreso gli asili nido, resteranno chiuse a Napoli nella giornata di giovedì 6 febbraio in virtù dell’allerta meteo emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania a causa delle avverse condizioni previste fino al pomeriggio di domani. Questa la decisione del Comune di Napoli, che ha confermato anche la chiusura di parchi e cimiteri cittadini per giovedì. Il Sindaco Luigi de Magistris, che aveva convocato già nella giornata di martedì il Comitato operativo comunale per monitorare la situazione, emanerà la relativa ordinanza di chiusura dei plessi scolastici.

