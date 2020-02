Camorra, ergastolo confermato per Tamburrino: aveva ucciso la moglie e fatto arrestato il boss Marco Di Lauro

Melito. Ergastolo per Salvatore Tamburrino per l’omicidio della moglie Norina Matuozzo a Melito. Alle 16.30 la sentenza dei giudici di Napoli nord dopo la richiesta del pm di stamattina. All’ uomo è stata riconosciuta premeditazione. Nessuno sconto per il pentito che aveva rivelato il nascondiglio di Marco Di Lauro. La difesa, invece, aveva chiesto non solo le attenuanti, ma anche di escludere le aggravanti della premeditazione e del maltrattamento.

I fatti

Norina Matuozzo è stata ammazzata a Melito a casa dei genitori, dove si era trasferita dopo la decisione di interrompere il suo matrimonio. Tamburrino si era recato col pretesto di parlarle. Poi le chiese di discutere da soli, e la convinse a recarsi in camera. La madre della donna sentì i colpi di pistola. Tamburrino a quel punto corse via. Poche ore dopo Tamburrino si costituì e decise di passare a collaborare con la giustizia, rivelando il nascondiglio del boss Marco Di Lauro che era latitante da quasi 14 anni e che fu arrestato poche ore dopo.