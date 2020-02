Campania, arriva il freddo polare: neve e gelo anche a bassa quota. Le previsioni

Sta per arrivare il freddo polare in Campania e a Napoli dopo la breve parentesi primaverile. I “giorni della Merla”, anche se in ritardo, stanno per compiere il loro passaggio in questo mese di febbraio e porteranno temperature gelide e neve a bassa quota.

Campania, arriva il freddo polare: neve a bassa quota

L’ondata di gelo articolo travolgerà l’Italia dall’Emilia Romagna al Sud, con precipitazioni nevose anche a quote basse. Antonio Iannella, meteorologo di MeteoWeb, è convinto che “l’azione del nucleo freddo dovrebbe compiersi da mercoledì 5 e sino a venerdì 7 febbraio. Saranno giorni caratterizzate da piogge diffuse e nevicate fino anche a bassa quota, specie sul medio Adriatico e sull’Appennino.

Le zone che dovrebbero essere maggiormente interessate da nubi e fenomeni sono quelle alpine, in modo particolare i versanti più settentrionali ed esteri, le regioni adriatiche, quelle appenniniche, diffusamente le regioni meridionali e il Centro Nord della Sicilia. Probabilmente fenomeni più ricorrenti e intensi tra Sud Marche, Abruzzo, Est Lazio, Reatino e più giù verso Molise, Campania centro-orientale, anche Nordovest Puglia, Nord Lucania, localmente su Sud Calabria e ancora più intense e ricorrenti sul Nord della Sicilia.

Freddo a Napoli da mercoledì: fiocchi bianchi in Irpinia e nel Sannio

La svolta termica aver mercoledì 5 febbraio. Se infatti martedì il clima sarà ancora mite, la colonnina di mercurio subirà un brusco crollo tra due giorni con minime prossime agli zero gradi anche a Napoli e Caserta. Il gelo arriverà poi giovedì 6 febbraio e venerdì 7 febbraio con minime sotto lo zero (-2 e -3 gradi) e massime che non supereranno i dieci gradi. L’ondata artica perderà mordente solo a partire da domenica 9 febbraio con il termometro leggermente in rialzo. Il tempo però sarà sereno lungo le coste e, salvo stravolgimenti dell’ultima ora, non ci sarà neve né a Napoli né a Caserta e in provincia. I fiocchi di neve cadranno però in Irpinia e nel Sannio.