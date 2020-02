Vinicio Marchioni: chi è, moglie, età, vita privata di Vinicio Marchioni

Vinicio Marchioni: chi è, moglie, età. Conosciamo l’attore oggi ospite di Verissimo della puntata del 1 febbraio.

Vinicio Marchioni: chi è?

Vinicio Marchioni è un attore di origini calabresi ma cresciuto a Roma. Debutta nel 1995 in teatro con l’associazione Luci Dall’Ombra e dopo aver conseguito la maturità lascerà la facoltà di Lettere per dedicarsi a pieno regime al mondo della recitazione.

Vinicio Marchioni: età

Nasce a Roma il 10 agosto 1975. Ha 44 anni.

Vinicio Marchioni: balbuzie

Vinicio Marchioni deve molto alla recitazione: affetto da una lieve forma di balbuzie infatti, pare che sia stato proprio il mondo della recitazione e del teatro ad aiutarlo a superare il suo problema. Un grande esempio di tenacia e di forza di volontà che non hanno distolto Vinicio Marchioni dalla sua aspirazione alla laurea. Dal 2018 è infatti iscritto al corso di Laurea in Beni Culturali presso l’università di Roma “Tor Vergata”.

Vinicio Marchioni: moglie

Sposato e legato sentimentalmente da diversi anni all’attrice Milena Mancini, i due attori hanno avuto due figli. Milena Mancini è attrice e ballerina di successo, e ha conosciuto Vinicio Marchioni suo attuale marito proprio sul set delle audizioni per Romanzo Criminale. In una vecchia intervista a Vanity Fair proprio la Mancini aveva dichiarato di aver portato una nota di colore nella vita dell’attore romano.

Al tempo infatti lei era molto ironica e sempre colorata nel vestiario, mentre Vinicio Marchioni pare prediligesse jeans e maglietta nera. Al momento della convivenza la donna avrebbe spronato il compagno a dare un tocco di colore all’armadio. Da allora non si sono più lasciati. Inoltre Vinicio Marchioni sempre razionale e attento alle esigenze dei tempi, è anche proprietario di un ristorante romano che gestisce con il fratello da diversi anni.

Il successo in televisione

Il successo definitivo per Vinicio Marchioni arriverà con la sua interpretazione de “Il Freddo” in “Romanzo Criminale” (2008- 2010) dalla regia di Stefano Sollima. La seria è ispirata alla storia della banda della Magliana. Una delle interpretazioni migliori della serie valsa a Vinicio Marchioni il successo definitivo sul piccolo schermo. Al cinema nota la sua apparizione in 20 Sigarette, tratto dal racconto contenuto nell’omonimo libro ispirato alle testimonianze dei superstiti della strage di Nassiriya del 2003. Ultima apparizione sul grande schermo con “L’uomo del labirinto” di Donato Carrisi (2019).

