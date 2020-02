Massimiliano Gallo: moglie, Gomorra, figli, età, chi è. Conosciamo l’attore, ospite di Verissimo nella puntata di oggi 1 febbraio.

Attore di successo Massimiliano Gallo è riconosciuto per le sue qualità interpretative e per la sua appartenenza ad una nota famiglia d’artisti. Il padre Nunzio Gallo è stato un importante cantante di musica leggera napoletana nonché attore affermato, il fratello maggiore Gianfranco Gallo classe 1961 è anch’egli noto attore e drammaturgo italiano. Massilimiano Gallo è inoltre zio del giovane Gianluca Di Gennaro, nato nel 1990.

Massimiliano Gallo: moglie

Sposato con Anna, da cui ha avuto anche una figlia, Massimiliano Gallo dopo il divorzio dalla prima moglie è legato sentimentalmente alla modella brasiliana Shalana Santana. Secondo matrimonio per il noto attore napoletano. Shalana Santana è un’attrice brasiliana famosa per aver preso parte ad alcune serie tv molto amate dal grande pubblico come Don Matteo e film di successo quali Arrivano i prof.

Massimiliano Gallo: figli

Ha una figlia avuta dal primo matrimonio.

Massimiliano Gallo: età

E’ nato il 19 giugno 1968. Ha 52 anni.

Massimiliano Gallo: carriera

Massimiliano Gallo grazie all’arte della recitazione in casa inizia giovanissimo a calcare i primi palcoscenici. Lo fa già a cinque anni con diverse apparizione in telefilm per bambini targati Rai. Dopo essersi diplomato frequenta la scuola di recitazione Carlo Croccolo e fonda nel 1988 insieme al fratello maggiore Gianfranco Gallo, la Compagnia Gallo. Con la compagnia di famiglia calcherà numerosi palcoscenici italiani fino a quando Carlo Giuffrè non lo sceglie come interprete del ruolo di Peppino De Filippo in “Natale in Casa Cupiello”, un cult della storia teatrale napoletano. Come attore partecipa assieme a Valeria Golino a “Per Amor Vostro” di Giuseppe Gaudino. Note le sue apparizioni in “Mine Vaganti” di Ozpetek, “Si accettano miracoli” di Alessandro Siani e “Pinocchio” regia di Matteo Garrone uscito nelle sale nel 2019. Successi meritatissimi che lo hanno fatto affermare anche sul piccolo schermo con partecipazione a diversi telefilm di successo per la rete pubblica italiana: su rai 1 con “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”, regia di Francesco Amato (2019) raccoglie il consenso della critica e del pubblico.

Il furto subito e il post di denuncia

E’ del 2018 la denuncia a carico di ignoti che in occasione di una visita a Licola, avrebbero rotto il finestrino dell’auto di Massimiliano Gallo. Al tempo il post scatenò un’ondata di commenti di conforto. Fu così che attraverso i social Massimiliano Gallo specificò che non era la prima volta che subiva un furto a suo carico. Ormai alla terza volta, quasi come una persecuzione.