Afragola, molesta e palpeggia bimbi fuori scuola: arrestato pedofilo 33enne

Afragola. Si appostava fuori scuola per agganciare bimbi con una scusa e poterli così molestare. Individuato e arrestato dai carabinieri pedofilo di 33 anni, residente ad Afragola. Sul suo capo pende l’accusa di violenza sessuale in danno ai minori e per atti osceni in luoghi abituali frequentati da ragazzini.

Afragola, molesta e palpeggia bimbi fuori scuola

L’attività investigativa, supportata dall’acquisizione di immagini filmate dai sistemi di videosorveglianza della zona, dall’escussione delle vittime e delle persone informate sui fatti, ha consentito di delineare un grave quadro indiziarlo a carico dell’indagato.

Secondo l’ipotesi accusatoria avvalorata dal GIP, il 33enne si è responsabile di numerosi episodi di atti osceni in prossimità di luoghi e scuole frequentate da minori. In una occasione l’indagato raggiungeva una minore ponendo in essere nei suoi confronti atti a sfondo sessuale.