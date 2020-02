La fredda luce del giorno, il film: trama, trailer, cast. Si tratta di un film del 2012 diretto da Mabrouk El Mechri e interpretato da Henry Cavill, Bruce Willis e Sigourney Weaver. Questa sera è in onda su Italia 1 alle 21.20.

La fredda luce del giorno: trama

Un giovane affarista di Wall Street, Will Shaw, si reca in vacanza con la famiglia in Spagna. Al ritorno da un’escursione, scopre però che i suoi cari sono stati rapiti da alcuni uomini nel tentativo di recuperare una misteriosa valigetta. Per salvarli, dovrà scavare nel torbido passato del padre.

Il perché sta tutto in una misteriosa valigetta: per recuperarla, quegli uomini hanno deciso di colpirlo nel suo punto più debole. Ma Will non ha idea di cosa vogliano da lui e, per mettere in salvo i propri cari, il ragazzo verrà coinvolto in una cospirazione governativa che lo porterà ad affrontare alcuni fantasmi del passato, in particolare a scavare nei cupi segreti di suo padre.

La fredda luce del giorno: cast

Henry Cavill: Will Shaw

Verónica Echegui: Lucia

Bruce Willis: Martin Shaw

Sigourney Weaver: Jean Carrack

Joseph Mawle: Gorman

Caroline Goodall: Laurie Shaw

Rafi Gavron: Josh

Emma Hamilton: Dara

Michael Budd: Esmael

Roschdy Zem: Zahir

Óscar Jaenada: Maximo

Joe Dixon: Dixon

Jim Piddock: Meckler

Colm Meaney: Mandler

La fredda luce del giorno: distribuzione

L’uscita del film negli USA è avvenuta il 7 settembre 2012, mentre in Italia è avvenuta il 18 maggio dello stesso anno. Il 17 aprile 2012 è stato diffuso online il primo trailer italiano del film.

La fredda luca del giorno: trailer