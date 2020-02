Allarme Coronavirus, primo bimbo contagiato dal virus cinese

Coronavirus, bimbo contagiato: il padre era infetto. Lo ha reso noto il ministero della Salute del Land della Baviera, non precisando ulteriori dettagli sul giovane paziente. Si tratta del figlio di un dipendente della ditta Webasto di cui proprio ieri era stato annunciato il contagio.

Finora in tutto il Paese i casi confermati sono sei, collegati all’impresa bavarese che aveva ospitato una donna cinese risultata poi affetta dal virus una volta rientrata nel suo Paese. Si tratta al momento dello stato europeo con il maggior numero di contagi confermati.

Coronavirus, primo caso in Germania

