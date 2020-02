“Non appotuto fare i compiti”: la giustifica a scuola diventa virale

“Ciao maestro, sono la mamma di Luigi (nome di fantasia, ndr). Non a fatto i compiti perché era tornato stanco e non appotuto fare i compiti“. E’ la giustificazione di un bambino di 9 anni al suo insegnante.

Giustifica per la scuola (falsa)

La giustifica è stata fotografata e in poco tempo ha fatto il giro del web. Il piccolo non aveva svolto i compiti a casa e, pensando di farla franca, ha scritto di suo pugno la giustifica, fingendo di essere l’ignara mamma.

Il maestro, dopo aver letto il foglio che gli è stato presentato, ha subito capito che c’era qualcosa di “anomalo” così ha chiesto all’alunno: “L’ha scritta tua madre questa?”. Il bambino, convinto che la giustificazione fosse perfetta, ha annuito ed è tornato tutto contento al posto, convinto di essere riuscito nel suo intento.

La nota e il “2” in grammatica

Tornato a casa, però, ha trovato la madre infuriata e ha così capito di essere stato scoperto. Inoltre sul suo diario c’erano una nota per la giustificazione falsa e un 2 per gli errori di ortografia. Nel frattempo la giustificazione è stata postata in Rete e in breve tempo ha fatto il giro del Web.