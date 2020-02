Alessandra Amoroso, con una Instagram Stories, conferma le voci, che circolavano nei giorni scorsi, della fine della sua relazione con Stefano Settepani. Una storia d’amore iniziata nel 2015 e tutelata, per volontà, per molto tempo da una grande privacy. “Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social – ha scritto la cantante -. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla».

Chi è Alessandra Amoroso

Nata il 12 agosto 1986 (sotto il segno del Leone) a Galatina (Lecce), Alessandra Amoroso si appassiona di canto sin da bambina. La sua è più che determinazione, e dopo aver preso parte (e aver vinto) a un concorso canoro pugliese, Fiori di Pesco, decide di provare a entrare nella celebre scuola di Amici. È il 2007 e Alessandra non ce la farà. Ci riprova nel 2009, e come i suoi fan sanno bene, quello sarà il suo anno fortunato. Vincerà la trasmissione e per lei sarà l’inizio di una grande carriera. Si vocifera anche che i suoi guadagni siano ottimi, ma non vi sono mai state conferme a proposito.

Alessandra Amoroso, 10 curiosità sulla cantante di Mambo Salentino

In un’intervista a Nuovo ha rivelato che se non fosse entrata ad Amici probabilmente avrebbe preso i voti per farsi suora: “Ho pensato seriamente di entrare in un convento perché volevo che la mia voce arrivasse direttamente a Dio”, ha raccontato. Anche il suo primo approccio musicale avvenne in chiesa, quando un sacerdote la scelse per cantare nel suo coro.

È entrata a far parte del Guinness dei primati per il maggior numero di duetti in minor tempo, e cioè 19 in 2 minuti.

Ha svariati tatuaggi: Alessandra Amoroso ha tatuato sulle spalle due pezzi di un puzzle e due mattoncini della lego, mentre sul braccio ha un grosso tattoo che rappresenta i suoi grandi amori, il suo fidanzato e il suo cane Buddy, il suo amatissimo Bovaro del Bernese, morto a gennaio 2018. “Per me è stato un compagno, fratello, un amico e perché no anche un figlio…“, ha scritto in una dedica su Instagram. A 2 mesi dalla morte di Buddy ha adottato un altro cucciolo, Pablo.

La canzone che preferisce del suo repertorio è Clip his wings.

Ha un rapporto molto intimo con il suo fanclub, la Big Family: con alcuni dei suoi fan è anche andata a cena.

Una delle sue più grandi passioni oltre al nuoto è l’equitazione, e ogni volta che può si concede una passeggiata a cavallo.

È molto legata a Tiziano Ferro, che ha scritto per lei la canzone Difendimi per sempre.

Ha un rapporto unico e speciale con Maria De Filippi da quando è entrata a far parte di Amici. Su Instagram la cantante posta spesso delle dediche alla sua “mamma adottiva” del programma, rivolgendole parole colme d’affetto e di gratitudine.

Il suo portafortuna è una medaglietta che le ha regalato la nonna da piccola. Ammette di avere una paura folle del buio, per questo dorme sempre con la luce accesa.

Ha una nipotina, Andrea, a cui è legatissima. E spesso sui social pubblica i giochi fatti insieme alla piccola.

La casa di Alessandra Amoroso

È cresciuta a Lecce e, dopo aver studiato (e vissuto) a New York, a Manhattan, oggi vive a Roma – ma è molto difficile scovare scatti della sua abitazione sui social. La casa della sua infanzia è stata vittima di un incendio, come ha riportato Lecceprima: “Il rogo, stando a quanto rilevato, s’è sprigionato dalla caldaia murale sul balcone, forse per un malfunzionamento. In breve, l’intero appartamento è stato invaso dal fumo, rendendo l’aria in casa irrespirabile“.

Alessandra Amoroso e il nuovo look

La cantante condivide su Instagram il suo colpo di testa: capelli grigio argentato. La cantante pugliese, 33 anni, ha condiviso su Instagram il suo ultimo look: un caschetto lungo e scalato con frangia lunga di un nuovo grigio argentato.