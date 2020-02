Coronavirus, sospetto caso in un albergo a Palermo: paziente in isolamento

Palermo. Sospetto caso di Coronavirus in un albergo di Palermo. Un turista cinese ha accusato sintomi che farebbero pensare al coronavirus ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale da operatori sanitari protetti da tute isolanti. L’uomo si trova adesso ricoverato nel reparto Malattie Infettive dell’ospedale Cervello di Palermo, in totale isolamento rispetto agli altri pazienti.

L’albergo in cui alloggiava il turista che si è sentito male è l’hotel Palazzo Sitano in corso Vittorio Emanuele, nei pressi di piazza Marina. All’arrivo dell’ambulanza del 118 (un mezzo specializzato), è stato creato un cordone sanitario e la strada è stata momentaneamente interdetta al transito.

È opportuno sottolineare che si tratta soltanto di un sospetto, perchè i sintomi potrebbero essere gli stessi di un comune raffreddore. Assoluto riserbo per adesso sulla vicenda. Sono in corso analisi sul turista per accertare le cause dei disturbi.

