Teleclubitalia Awards, premio alla memoria a Salvatore Sestile

Mancano pochi giorni ai Teleclubitalia Awards 2019 e sono già migliaia i voti ottenuti dai candidati sui nostri canali social. Oltre ai riconoscimenti assegnati ai vincitori delle quattro categorie (Personaggio dell’anno, Mondo del sociale, Mondo del lavoro, Mondo social e dello spettacolo), quest’anno c’è una novità. Durante la serata di premiazione del 5 febbraio sarà consegnato per la prima volta il Premio alla Memoria.

La redazione, con l’ausilio dei telespettatori e utenti social, ha deciso di assegnarlo a Salvatore Sestile, presidente del Giugliano calcio venuto a mancare lo scorso ottobre. “Prima di lasciarci ha regalato un sogno a tutti gli sportivi. Imprenditore dall’animo buono, ha riportato il calcio a Giugliano lottando come solo una tigre sa fare”. Questa la motivazione del riconoscimento che durante la serata sarà consegnato alla famiglia. Patron Sestile è riuscito a riportare il calcio a Giugliano dopo anni di buio. La sua squadra in poco tempo è riuscita a ottenere la promozione in serie D.

La serata di premiazione si terrà al I circolo didattico di Giugliano in piazza Gramsci alle 19. Le votazioni sulla pagina Facebook “Tg Club” si chiuderanno alle 12 del 4 febbraio. Basta lasciare un like sotto la foto di chi, secondo i lettori, merita di vincere la “Mela d’oro”. La classifica social farà poi media con la classifica prodotta dalla redazione di Teleclubitalia. Appuntamento dunque a mercoledì 5 febbraio per conoscere i vincitori di questa quinta edizione dei Teleclubitalia Awards.

È possibile votare a questo link: https://www.facebook. com/media/set/?set=a. 148319709941759&type=3