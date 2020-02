Viva l’Italia su Rai 3: trama, cast e curiosità del film Viva l’Italia con Michele Placido in onda su Rai Tre

In onda stasera su Rai 3 il film “Viva l’Italia“. La commedia, diretta da Massimiliano Bruno, è stata distribuita nelle sale nel 2012. Nel cast vanta la presenza di attori come Michele Placido e Ambra Angiolini.

Viva l’Italia, trama

Il film è incentrato sulle vicissitudini della famiglia di Michele Spagnolo, un noto politico di centrodestra corrotto. I suoi tre figli lavorano grazie agli appoggi e alle raccomandazioni del padre. Riccardo, medico integerrimo e socialmente impegnato; Susanna, attrice di fiction senza alcun talento; Valerio, un buono a nulla in carriera che deve tutto al padre. Tuttavia, il politico un giorno viene colto da ictus mentre è con l’amante. Da allora le cose cambiano.

Anche se sopravvive alla malattia, rimane danneggiata quella parte del cervello che toglie i freni inibitori: a causa di questa inattesa franchezza, Michele comincia sin dall’ospedale dove è ricoverato a dire tutto ciò che gli passa per la testa, confessando tutte quelle verità che per anni si era impegnato a tenere nascoste. Le carriere dei figli cominciano ad andare in crisi e anche il partito capisce che non può fare più affidamento su Spagnolo. La crisi, però, rappresenta l’occasione per figli e padre per riavvicinarsi e conoscersi meglio. Ne esce anche il ritratto di un’Italia corrotta, appesantita dalle rendite di posizioni e dalla cattiva politica.

Curiosità e cast

Il protagonista è interpretato da Michele Placido. A lui tocca il compito di indossare i panni del politico corrotto. Spicca anche Ambra Angiolini nelle vesti di Susanna. Riccardo è invece impersonato da Raul Bova, mentre ad Alessandro Gassmann tocca il ruolo del buon’a nulla: Valerio. Simpatica anche la presenza di Rocco Papaleo, che interpreta Tony, il manager ed agente di Susanna.

Le riprese di Viva l’Italia sono iniziate il 14 maggio 2012 e si sono svolte principalmente a Roma. La scena del mare è stata girata a Sabaudia. Un episodio è ambientato tra le macerie de L’Aquila. Il 4 ottobre 2012 è stato pubblicato il primo trailer del film. La distribuzione del film è curata dalla 01 Distribution, che ha distribuito la pellicola nelle sale italiane a partire dal 25 ottobre 2012. Il film ha incassato nelle sale italiane 5.297.000 euro. Nel 2015 è andato in prima visione sulle reti Rai.