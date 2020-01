Bolzano, ragazza di 28 anni incinta trovata morta: fermato marito per omicidio

Bolzano. Una ragazza di 28 anni incinta è stata trovata senza vita nelle scorse ore all’nterno dell’abitazione di famiglia a Versiamo, in Alto Adige. I carabinieri che indagano sull’accaduto hanno deciso di procedere col fermo del marito con l’accusa di omicidio pluriaggravato.

La tragedia scoperta nella giornata di ieri , giovedì 30 gennaio, in un appartamento della frazione del comune di San Candido, nella provincia autonoma di Bolzano. La ventottenne, incinta, è stata trovata senza vita da un parente che era andato a cercarla perché non riusciva a contattarla.

La donna, cittadina pakistana, viveva con il suo convivente, un 38enne suo connazionale, che però al momento della tragica scoperta non era in casa. Nell’abitazione non vi erano tracce di sangue e sul corpo della vittima pare non vi fossero chiari segni di violenza ma si sospetta che la donna sia stata soffocata con un cuscino.

L’uomo, portato in caserma e interrogato per ore, non ha saputo dare spiegazioni certe su quanto avvenuto. Secondo quanto emerso, l’uomo si sarebbe chiuso in un assoluto silenzio. In base al quadro indiziario i sostituti procuratori hanno proceduto al fermo dell’indagato per il delitto di omicidio pluriaggravato valutando per lui anche il grave e concreto pericolo di fuga.

Femminicidio a Mazara del Vallo

Ieri si è verificato l’ennesimo femminicidio. A Mazara del Vallo, paesino in provincia di Trapani, Rosalia Garofalo, 54enne del posto, è stata uccisa di botte dal marito, attualmente sottoposto a fermo. Al culmine di un’accesa discussione, l’uomo avrebbe cominciato a percuotere violentemente la donna fino a ucciderla.

Sul luogo dell’omicidio, in via Calipso, sono sopraggiunti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso della donna. Il suo corpo presentava ecchimosi su tutto il corpo. Ad allertare l’ambulanza e le forze dell’ordine i vicini di casa, allarmati dalle urla proveniente dall’abitazione.