Stabilizzazione Lsu, Cigl: “Importante accordo con il Comune di Giugliano”

Giugliano. Si è svolto oggi un incontro CGIL CISL UIL e Sindaco di Giugliano per cogliere l’occasione offerta dall’ultima legge di bilancio per stabilizzare i Lavoratori Socialmente Utili. Da molti anni questi lavoratori hanno garantito in molti comuni la possibilità di far funzionare servizi ed attività, ma per ‘anomalie legislative’ non hanno mai potuto godere del diritto di essere riconosciuti come lavoratori, rimanendo in uno stato di precarietà permanente.

Con la legge di bilancio si dà l’opportunità ai comuni di superare questa anomalia, in deroga alle altre normative, riconoscendo nei fatti un vero diritto costituzionale. Occorre ancora un successivo decreto che stanzi le risorse necessarie al compimento finale dell’operazione.

Il comune di Giugliano, al contrario di altri, ha colto quest’occasione inviando al governo nazionale una formale disponibilità a seguire questo percorso e chiedendo la disponibilità di appositi fondi.

Nell’incontro il Sindaco Poziello ha formalizzato e confermato la piena disponibilità per tutti i lavoratori che sono in questa situazione, auspicando di ricevere tutte le necessarie conferme e autorizzazioni. Firmato un verbale d’intesa sindacale proprio su questi punti.